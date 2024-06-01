Психоз и нарушение координации: какие виды рыбы нельзя есть беременным

Какие продукты стоит исключить из своего рациона будущим матерям?

Беременным женщинам и кормящим матерям приходится во многом себя ограничивать ради здоровья ребенка. Оказалось, что рыба тоже является нежелательным продуктом для употребления — в ней может накапливаться токсичное соединение ртути. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на Федеральный институт оценки риска.

По данным исследователей, химическое вещество метилртуть накапливается в рыбе, а также в мидиях, крабах или кальмарах. Наиболее высокую концентрацию этого элемента нашли в акуле, меч-рыбе и тунце. Большинству людей ее доза не приносит вреда для здоровья, но может нарушить неврологическое развитие у младенцев.

Опасность тунца отмечали и прежде, однако ученые провели повторное исследование и выяснили, что органические соединения ртути повреждают нервную систему. При попадании в организм большой дозы может появиться болезнь Минамата. Этот синдром проявляется в нарушении моторики и психозе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что чрезмерное употребление витамина D беременными и кормящими матерями может спровоцировать уродство плода.