Психоз и нарушение координации: какие виды рыбы нельзя есть беременным

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

Соединение ртути может спровоцировать нарушение неврологического развития детей

Психоз и нарушение координации: какие виды рыбы нельзя есть беременным

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Какие продукты стоит исключить из своего рациона будущим матерям?

Беременным женщинам и кормящим матерям приходится во многом себя ограничивать ради здоровья ребенка. Оказалось, что рыба тоже является нежелательным продуктом для употребления — в ней может накапливаться токсичное соединение ртути. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на Федеральный институт оценки риска.

По данным исследователей, химическое вещество метилртуть накапливается в рыбе, а также в мидиях, крабах или кальмарах. Наиболее высокую концентрацию этого элемента нашли в акуле, меч-рыбе и тунце. Большинству людей ее доза не приносит вреда для здоровья, но может нарушить неврологическое развитие у младенцев.

Опасность тунца отмечали и прежде, однако ученые провели повторное исследование и выяснили, что органические соединения ртути повреждают нервную систему. При попадании в организм большой дозы может появиться болезнь Минамата. Этот синдром проявляется в нарушении моторики и психозе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что чрезмерное употребление витамина D беременными и кормящими матерями может спровоцировать уродство плода.

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