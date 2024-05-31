СДЭК сообщил пользователям о возобновлении работы

Один из крупнейших логистических операторов столкнулся с масштабным техническим сбоем, который не могли устранить с 26 мая.
Фото: www.globallookpress.com / Oleg Spiridonov
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Российский оператор доставки документов и грузов СДЭК уведомил пользователей о возобновлении работы. Соответствующая рассылка пришла клиентам на почту.
«CDEK.Shopping снова работает», — указано в письме.
Один из крупнейших логистических операторов столкнулся с масштабным техническим сбоем 26 мая. Его не могли устранить несколько дней. Причиной стала хакерская атака. Злоумышленники грозили выкачать из приложения всю информацию о пользователях.
Тем не менее, некоторые отделения СДЭКа работали и выдавали посылки, но только самые важные. Речь о лекарствах и срочных документах.
После нескольких дней простоя пункты выдачи заказов СДЭК начали открываться по всей России к утру 29 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что за три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 миллиона кибератак во время выборов президента России.
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