СДЭК сообщил пользователям о возобновлении работы

Российский оператор доставки документов и грузов СДЭК уведомил пользователей о возобновлении работы. Соответствующая рассылка пришла клиентам на почту.

«CDEK.Shopping снова работает», — указано в письме.

Один из крупнейших логистических операторов столкнулся с масштабным техническим сбоем 26 мая. Его не могли устранить несколько дней. Причиной стала хакерская атака. Злоумышленники грозили выкачать из приложения всю информацию о пользователях.

Тем не менее, некоторые отделения СДЭКа работали и выдавали посылки, но только самые важные. Речь о лекарствах и срочных документах.

После нескольких дней простоя пункты выдачи заказов СДЭК начали открываться по всей России к утру 29 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что за три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 миллиона кибератак во время выборов президента России.