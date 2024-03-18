За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак

Московская система ДЭГ за дни голосования на выборах президента России отразила свыше 4,6 млн кибератак, в том числе из-за границы, сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

«С самого начала голосования мы наблюдали за попытками нарушить работу системы электронного голосования Москвы. Всего было зафиксировано более 4,6 млн кибератак, которые велись в том числе из-за рубежа, и более 7,4 тыс. IP-адресов, с которых, предположительно, велась вредоносная активность», — рассказал он представителям СМИ.

Киберпреступники также попытались воздействовать на инфраструктуру Общественного штаба по наблюдению за выборами. По словам Массуха, с 15 по 17 марта было заблокировано почти 1,3 млн запросов к системам штаба в связи с предполагаемой вредоносной активностью, их источником были как ботнет-сети, так и сервера, располагающиеся в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании.

Он подчеркнул, что все атаки были отражены средствами кибербезопасности, в результате инцидентов информационной безопасности и каких-либо нарушений в процессе голосования в российской столице не произошло.

«Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован», — заверил Массух.

Ранее он отмечал, что DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования продолжаются даже ночью, однако это не влияет на ход голосования.