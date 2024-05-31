Неисправность подвижного состава в метро Москвы устранена

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 112 0

Дептранс опроверг информацию о пожаре.

Неисправность подвижного состава в метро Москвы устранена

Фото: Лазарев Илья / ТАСС

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Неисправность подвижного состава в столичном метро была устранена. Об этом сообщил в Департаменте транспорта Москвы.

Как сообщает агентство ТАСС, на Сокольнической линии были эвакуированы 171 человека. Среди них 12 детей. По информации оперативных служб, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что деталь отлетела от поезда на Сокольнической линии метро. Сообщалось о задымлении. Рядом с метро «Спортивная» дежурили бригады «скорых» и пожарные. Машинист эвакуировал пассажиров прямо по тоннелю.

В Дептрансе информацию о пожаре опровергли.

Станция метро «Спортивная» в настоящее время закрыта. Было прекращено движение поездов от станции «Университет» до «Парка культуры». Пассажирам предложили воспользоваться МЦК.

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