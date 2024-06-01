Движение на Сокольнической линии метро полностью восстановлено после сбоя
Из поезда эвакуировали 171 человека, в том числе 12 детей. Что произошло с составом?
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov
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Движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена восстановлено. Оно вводится в график, сообщили в Дептрансе Москвы.
«Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Ранее движение на участке красной линии от станции «Университет» до «Парк культуры» было остановлено из-за технического сбоя. Как сообщал источник 5-tv.ru, от поезда отвалилась деталь, в результате чего началось задымление. Отколовшийся фрагмент попал в токоприемник.
Машинист вывел пассажиров из тоннеля. О пострадавших не сообщалось. В Депрансе также опровергли информацию о пожаре.
Ранее 5-tv.ru писал, что очевидица событий рассказала о произошедшем на Сокольнической линии метро.
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