Движение на Сокольнической линии метро полностью восстановлено после сбоя

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Из поезда эвакуировали 171 человека, в том числе 12 детей. Что произошло с составом?

Движение на Сокольнической линии метро полностью восстановлено после сбоя

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена восстановлено. Оно вводится в график, сообщили в Дептрансе Москвы.

«Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее движение на участке красной линии от станции «Университет» до «Парк культуры» было остановлено из-за технического сбоя. Как сообщал источник 5-tv.ru, от поезда отвалилась деталь, в результате чего началось задымление. Отколовшийся фрагмент попал в токоприемник.

Машинист вывел пассажиров из тоннеля. О пострадавших не сообщалось. В Депрансе также опровергли информацию о пожаре.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидица событий рассказала о произошедшем на Сокольнической линии метро.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.19
0.40 97.79
0.66
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

1:37
Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
1:35
Движение на Сокольнической линии метро полностью восстановлено после сбоя
1:21
Песков назвал безумцами команду фонда Клуни за слова об аресте журналистов РФ
1:05
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
0:49
«Честно и талантливо»: в Москве наградили победителей Национальной премии интернет-контента
0:32
«Плохая реклама»: Виктория Боня похвасталась покупкой роскошной виллы на Бали

Сейчас читают

Тело 34-летнего актера Липинского найдено в Москве
Смертельный разряд: пожилого мужчину убило молнией в подмосковной Балашихе
«Настя закрылась»: Носков тяжело переживает потерю коллеги Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео