«Люди бегают»: очевидица событий рассказала о произошедшем на Сокольнической линии метро

По информации от столичного Дептранса, в результате инцидента нет пострадавших.

Экстренные службы полностью огородили все входы и выходы метро. Многие люди носятся туда-сюда, кто-то бежал по тоннелю. Об этом 5-tv.ru сообщила свидетельница событий Вилена и предоставила кадры с места.

«Оградили полностью все метро. Ни входов, ни выходов, люди просто бегают. Кто-то из них просто бежал по туннелям. Это вообще просто жесть какая-то», — поделилась девушка.

По информации от столичного Дептранса, в результате инцидента нет пострадавших.

После случившегося в московском метро в данный момент временно нет движения от станции «Университет» до остановки «Парк Культуры». Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.