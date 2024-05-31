«Люди бегают»: очевидица событий рассказала о произошедшем на Сокольнической линии метро
Очевидица событий задымления в метро сообщила, что спасатели огородили все выходы
Фото, видео: Лазарев Илья / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По информации от столичного Дептранса, в результате инцидента нет пострадавших.
Экстренные службы полностью огородили все входы и выходы метро. Многие люди носятся туда-сюда, кто-то бежал по тоннелю. Об этом 5-tv.ru сообщила свидетельница событий Вилена и предоставила кадры с места.
«Оградили полностью все метро. Ни входов, ни выходов, люди просто бегают. Кто-то из них просто бежал по туннелям. Это вообще просто жесть какая-то», — поделилась девушка.
По информации от столичного Дептранса, в результате инцидента нет пострадавших.
После случившегося в московском метро в данный момент временно нет движения от станции «Университет» до остановки «Парк Культуры». Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
Читайте также
64%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?