Людей не хватает: на Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 50 0

Сотрудников Госслужбы по ЧС Украины решили мобилизовать

Людей не хватает: на Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Кто будет ликвидировать чрезвычайные ситуации во время отсутствия специалистов — непонятно.

Сотрудников Госслужбы по ЧС Украины теперь тоже будут мобилизовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Он выразил свое недовольство происходящим. Алексей считает, что такое решение ненормально.

«Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!», — написал Гончаренко.

Депутат Верховной рады объяснил свое негодование тем, что во время отсутствия специалистов, чрезвычайные ситуации не исчезнут. Кто должен тушить вместо них пожары или ликвидировать наводнения, по мнению представителей власти, не ясно.

На территории Украины мобилизацию неоднократно объявляли с февраля 2022 года. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что депутат Рады сообщил о направлении на Украину первых французских инструкторов.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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