Депутат Рады сообщил о направлении на Украину первых французских инструкторов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Гончаренко* сообщил об отправке на Украину первых французских инструкторов

Депутат Рады сообщил о направлении на Украину первых французских инструкторов

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
Спецоперация

Президент Франции ранее не исключил отправку своих войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.

Первая группа инструкторов из Франции уже направляется на Украину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский 27 мая подписал документы, которые позволяют военным из Франции подготавливать украинских специалистов на подконтрольных Киеву территориях.

Днем позже во французском Минобороны заявили, что «активно прорабатывают» вопрос отправки своих военных инструкторов на Украину. Слова Сырского в ведомстве не подтвердили, отметив, что учения на украинской земле — один из проектов, обсуждаемых после конференции по поддержке Украины, созванной президентом Республики Эммануэлем Макроном.

Сам французский лидер в тот же день заявил, выступая перед молодежью в Дрездене, что страны Европы не воюют с Россией и ее народом, но при этом хотят «мира, который выберет Украина».

До этого Макрон не исключил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, и Киев попросит об этом Париж. По его словам, с такой позицией согласились многие европейские страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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