Следующие «Игры будущего» пройдут в ОАЭ в 2025 году

В этом году состязания впервые прошли в Казани.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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В 2025 году «Игры будущего» состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил руководитель проекта Игорь Столяров в своем Telegram-канале.
Игры будущего: почему нам нужен киберхоккей
«Теперь официально. Следующие „Игры будущего“ пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году», — написал он.
Первые «Игры будущего» прошли в этом году в Казани. Они стартовали 21 февраля и завершились 3 марта.
«Игры будущего» объединили традиционные спортивные соревнования и киберспорт. В состязаниях приняли участие 300 команд из разных стран мира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему необычные спортивные дисциплины набирают популярность в России.
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