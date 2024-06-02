Следующие «Игры будущего» пройдут в ОАЭ в 2025 году

В 2025 году «Игры будущего» состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил руководитель проекта Игорь Столяров в своем Telegram-канале.

Игры будущего: почему нам нужен киберхоккей

«Теперь официально. Следующие „Игры будущего“ пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году», — написал он.

Первые «Игры будущего» прошли в этом году в Казани. Они стартовали 21 февраля и завершились 3 марта.

«Игры будущего» объединили традиционные спортивные соревнования и киберспорт. В состязаниях приняли участие 300 команд из разных стран мира.

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