Катя Лель была права? Ученые раскрыли исследования 2 самых далеких галактик

Свет от них летел более 13 миллиардов лет.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики совместно с командой астрономов обнаружили две самые ранние и далекие галактики, свет от которых летел более 13 миллиардов лет.

Они появились спустя 300 миллионов лет после возникновения Большого взрыва и являются самыми дальними из известных на сегодняшний день. Об этом сообщили на сайте arXiv.

Ученые сделали открытие в рамках программы JWST и назвали галактики JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1. Их удалось зафиксировать только в инфракрасном диапазоне, поскольку из-за расширения Вселенной свет от них испытывает красное смещение и становится более длинноволновым.

Самая далекая из двух галактик имеет пространственное разрешение радиусом 260 парсек, большая часть яркого света исходит из-за активного образования новых звезд. Вторая из них — более слабая, но находится поблизости от первой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 3 июня пройдет парад шести планет.