Уникальное явление: как на судьбу людей повлияет Парад шести планет

В понедельник, 3 июня, произойдет интереснейшее астрономическое явление — парад шести планет, когда Сатурн, Нептун, Марс, Уран, Юпитер и Меркурий выстроятся в одну линию. Как такое событие скажется на людях рассказала 5-tv.ru астролог Августа Яковлева.

К сожалению, наблюдать с Земли за парадом без специального оборудования и знаний не получится, но на рассвете удастся заметить Сатурн с его кольцами и красноватый силуэт Марса.

Участие пяти или шести планет считается масштабным явлением, в прошлый раз оно произошло в 2022-м году. По словам эксперта, это уникальный случай, ведь в следующий раз парад будет только в 2040-м году, а потом в 2080-м.

«Во время парада планет мы с Земли наблюдаем выстроенные в одну линию планеты относительно Солнца. И Земля тоже участвует в параде. В западной астрологии мы строим натальные карты — или гороскопы — относительно Земли, то есть используем проекцию небесных тел на Землю. Поэтому в гороскопе на 3 июня мы не увидим соединения из шести планет», — подчеркнула Яковлева.

Одновременно с этим будет стеллиум (соединение) из Урана, Меркурия и Юпитера. Для людей это время совершить научное открытие и также привнести изменения в свою жизнь. Появится потребность в планировании своего будущего, желание исследовать новое, поставить перед собой цели и увидеть новые горизонты.

«Большинство из нас вряд ли как-то особо это ощутит или сможет этим знанием воспользоваться. Можно сказать, что какого-то особо астрологического влияния большой парад планет 3 июня на нас не окажет», — отметила эксперт.

Соединение трех планет станет важным только для тех, кто родился с таким показателем в натальной карте. Значимой в судьбе человека станет та сфера в жизни, которой коснется стеллиум.

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