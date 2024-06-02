Зеленский примет участие в саммите лидеров G7

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Премьер Италии Мелони: Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки»

Зеленский примет участие в саммите лидеров G7

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Встреча состоится с 13 по 15 июня в итальянской Апулии.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «Большой семерки» (G7). Его присутствие на встрече подтвердила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с журналистами, слова политика приводит агентство ANSA.

Как минимум 15 стран и международных организаций будут присутствовать на этом саммите. Встреча состоится с 13 по 15 июня в итальянской Апулии.

В ходе саммита «Большой семерки» в том числе будет обсуждаться план США по передаче кредита Украине под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России. При одобрении инициативы Киев получит порядка 50 миллиардов долларов, а выплаты в данном случае начнутся уже летом 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) действует уже в 20 странах, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай и Таджикистан.

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