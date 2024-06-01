G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Bloomberg: G7 и ЕС начали обсуждать санкции против банков, использующих СПФС

G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Система передачи финансовых сообщений (СПФС) действует уже в 20 странах, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай и Таджикистан.

Евросоюз (ЕС) и страны «Большой семерки» (G7) начали обсуждать новые санкции против финансовых организаций третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ — аналога SWIFT. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Подняли эту тему накануне саммита лидеров G7, который пройдет в июне. Там намерены обсудить ужесточение санкций против России. Однако не все согласились с таким предложением. Некоторые европейские страны выступили против инициативы полностью запретить СПФС, так как такой шаг «может повлиять на законные транзакции и нанести вред отношениям с третьими странами». А аналог SWIFT действует уже в 20 странах, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай и Таджикистан.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как России удалось стать четвертой экономикой мира.

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