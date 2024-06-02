«Сносит крышу»: Дмитрий Тарасов сознался в ужасном поступке

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 30 0

Дмитрий Тарасов предостерег молодых звезд от бездумных трат

«Сносит крышу»: Дмитрий Тарасов сознался в ужасном поступке

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Спортсмен предостерегает молодых звезд от повторения его ошибок.

Знаменитый футболист Дмитрий Тарасов предостерег молодых звезд от своих ошибок. У экс-игрока столичного «Локомотива» в свое время была самая настоящая звездная болезнь.

«Главная проблема футболистов — быстрые большие деньги. От них сносит крышу. У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия», — передает слова, сказанные Тарасовым во время бизнес-конференции «Ценнее денег», StarHit.ru.

Играя за «Локомотив», футболист зарабатывал огромные деньги. И как это бывает у многих звезд, дорвавшихся до баснословных сумм, помешался на них.

В настоящее время со скандалом покинувший клуб Дмитрий занимается медийным футболом и тратит деньги на жену и четырех детей.

Во времена популярности и богатства Тарасов потерял много денег на проектах, которые ему подсовывали знакомые.

Тогда футболист не знал, как правильно распоряжаться своими финансами. Поэтому теперь он радуется, когда видит молодых звезд футбола, которые вместо ненужных покупок инвестируют в квартиры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Дмитрия Тарасова задолжала налоговой 1,6 миллиона рублей.

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