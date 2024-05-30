Жена Дмитрия Тарасова задолжала налоговой 1,6 миллиона рублей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 43 0

Вероятно, в ближайшее время Костенко не планирует гасить долг.

Жена Дмитрия Тарасова задолжала налоговой 1,6 миллиона рублей

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Ростовская модель Анастасия Костенко должна налоговой 1,6 миллиона рублей, выяснил StarHit.ru. Ранее жена футболиста Дмитрия Тарасова зарабатывала на рекламе в блоге, но теперь мать четверых детей вынуждена все свое время посвящать семье.

Костенко сейчас не до долгов. Недавно им с Дмитрием удалось продать особняк площадью почти в тысячу квадратных метров. Дом спортсмен много лет назад строил с бывшей супругой Ольгой Бузовой.

В настоящее время звездная семья проживает в арендованном таунхаусе. При этом в ближайшем будущем они планируют переехать в собственный дом.

У 30-летней Анастасии много хлопот. Сейчас в приоритете семья. В июле 2018 года у Костенко и Тарасова на свет появилась дочка Милана, в феврале 2020 года — дочка Ева, в октябре 2021 года — сын Алексей, а в феврале 2024 года — четвертый малыш.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Костенко одной фразой ответила на вопрос о планах завести пятого ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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