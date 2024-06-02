Дорогое удовольствие: как в России подорожали мясные бургеры

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 58 0

РИА Новости: мясные бургеры подорожали в России на 58%

Дорогое удовольствие: как в России подорожали мясные бургеры

Фото: www.globallookpress.com

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Чем объясняют рост стоимости на популярное блюдо?

Лидером по росту цен в России среди сэндвичей стал мясной бургер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследования специалистов сервиса проверки качества.

По данным экспертов, в первом квартале текущего года цена на мясные бургеры в местах общественного питания повысилась на 58%. Так, средняя цена на него составляет 304 рубля. В 2019 году мясной сэндвич можно было купить за 193 рубля.

Отмечается также рост цены на куриные и рыбные бургеры. Эксперты подсчитали, что стоимость рыбного составит примерно 297 рублей. Это на 57% выше цены на него в 2019 году. Стоимость куриного возросла с того момента на 39%. Теперь его средняя цена составит 234 рубля.

По мнению аналитиков, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация «делового» питания способствуют распространению бургеров в наше время.

Это блюдо соответствует потребностям в калориях и модным трендам. Специалисты также отмечают увеличивающееся проникновение бургеров в магазинные сети и даже на региональном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему земляника в России подорожает в два раза.

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