С горьким привкусом: почему земляника в России подорожает в два раза

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В России земляника может подорожать на 100% из-за заморозков

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Какие факторы влияют на стоимость этой сладкой ягоды?

В России ожидают двукратный скачок цен на землянику. Эту сладкую ягоду выращивают в центральных регионах страны — Курской, Липецкой, Брянской и Ростовской областях. И как раз туда пришелся удар майских заморозков, которые уничтожили практически весь урожай. Удалось сохранить лишь одну десятую часть.

В итоге, стоимость ягод, по оценкам экспертов, может увеличиться до шести тысяч рублей за килограмм. Это, в свою очередь, может спровоцировать подорожание кондитерских изделий, джемов и варенья, а также некоторых лекарств, в производстве которых как раз используют землянику.

Ранее 5-tv.ru рассказывала о том, что сложные погодные условия и заморозки в России не помешают получить нужные для продовольственной безопасности урожаи. Это также касается продукции животноводства, переработки и рыбного хозяйства.

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