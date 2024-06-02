«Вряд ли»: Силуанов о возможности россиян уйти от налогов при прогрессивном НДФЛ

Силуанов: люди не будут уходить от налогов при прогрессивном НДФЛ
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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За это грозит существенная ответственность, ответил министр финансов.
Люди не станут уклоняться от уплаты налогов при введении прогрессивной шкалы НДФЛ и тем самым нарушать закон. Такое заявление сделал глава Минфина России Антон Силуанов в эфире федерального телеканала.
«Говорить о том, что ради этих изменений люди будут нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная… Мне кажется, что вряд ли», — сказал он.
Одним из принципов, который закладывается при подготовке изменений — является создание конкурентоспособной системы.
Прежде Силуанов заявлял, что прогрессивная шкала налога на доход физических лиц (НДФЛ) затронет только граждан с высокими доходами. Министр указал на необходимость того, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались категории граждан, нуждающиеся в господдержке. Вместе с тем власти намерены освободить участников спецоперации от прогрессивного НДФЛ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы призвал установить минимальный уровень дохода для повышения НДФЛ.
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