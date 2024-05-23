«Абсолютно справедливо»: бойцов СВО хотят освободить от прогрессивного НДФЛ

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Минфин поддержал освобождение бойцов СВО от прогрессивного НДФЛ

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нуждаются в поддержке, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

Минфин России поддержал предложение об освобождении от прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) участников специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Мы поддержим это предложение, оно абсолютно справедливое предложение… Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано», — сказал он.

Российские бойцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, нуждаются в поддержке государства, отметил министр.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Антона Силуанова, прогрессивная шкала НДФЛ затронет только граждан с высокими доходами.

Минфин еще с 2023 года ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс. В том числе ведомство размышляет над введением дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Правки прорабатываются согласно мерам, предложенным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Тема:
Спецоперация
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