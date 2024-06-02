Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Что послужило поводом для принятия этого решения?

Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Правительство Мальдив приняло решение запретить въезд в страну гражданам Израиля, сообщается на официальном сайте президента.

Данное решение было принято из-за растущего общественного возмущения по поводу атак Израиля на сектор Газа.

«Решение кабинета министров включает внесение поправок в необходимые законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы, а также создание комитета в правительстве для надзора за этими действиями», — отмечается в сообщении.

Кроме того, кабинет министров назначил специального посланника президента для изучения областей, где Палестине необходима поддержка со стороны Мальдив, а также поручил собрать средства для помощи жителям Палестины через Ближневосточное агентство ООН.

Кроме того, была отмечена необходимость в организации общенационального митинга под лозунгом «Мальдивцы в солидарности с Палестиной» и проведения переговоров с другими мусульманскими странами для ускорения решения палестино-израильского конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Словении признало Палестину независимой страной.

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