Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

Правительство Мальдив приняло решение запретить въезд в страну гражданам Израиля, сообщается на официальном сайте президента.

Данное решение было принято из-за растущего общественного возмущения по поводу атак Израиля на сектор Газа.

«Решение кабинета министров включает внесение поправок в необходимые законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы, а также создание комитета в правительстве для надзора за этими действиями», — отмечается в сообщении.

Кроме того, кабинет министров назначил специального посланника президента для изучения областей, где Палестине необходима поддержка со стороны Мальдив, а также поручил собрать средства для помощи жителям Палестины через Ближневосточное агентство ООН.

Кроме того, была отмечена необходимость в организации общенационального митинга под лозунгом «Мальдивцы в солидарности с Палестиной» и проведения переговоров с другими мусульманскими странами для ускорения решения палестино-израильского конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Словении признало Палестину независимой страной.