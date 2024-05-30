Правительство Словении признало Палестину независимой страной
Как это может отразиться на конфликте на ближнем Востоке?
Фото: www.globallookpress.com / Neil Milton
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Правительство Словении приняло решение признать Палестину независимым государством. Об этом информирует Министерство иностранных дел Словении. Соответствующее решение уже представлено Национальному собранию страны.
«Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины», — передает МИД страны в аккаунте социальных сетей.
Подтверждение суверенитета Палестины подчеркивает важную роль словенской стороны в Совете Безопасности ООН как гаранта мира, а также подтверждает позицию, что решение конфликта на Ближнем Востоке можно достичь путем признания независимости Палестины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали признание Палестины независимым государством. По словам Дмитрия Пескова, Россия продолжает последовательную и транспарентную позицию СССР в этой области.
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