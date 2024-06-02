Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Балтика»

Главный тренер футбольного клуба (ФК) «Балтика» Сергей Игнашевич покинул свою должность. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

Футбольный клуб проиграл сопернику в матче суперфинала Фонбет — Кубка России.

«Я покидаю клуб и желаю „Балтике“ всего самого наилучшего», — сказал Игнашевич.

Тренер также поблагодарил всех преданных ФК болельщиков. Он отметил, что матчи всегда были посвящены им. Команде он не посвятил никаких слов, однако добавил, что с ними состоялась личная беседа в раздевалке.

Известно, что «Балтика» заняла 15-е место в высшем дивизионе и вылетела в Первую лигу. Возможно, именно это стало основанием для принятия такого решения Игнашевичем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в честь победы «Зенита» в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.