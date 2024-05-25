В честь победы «Зенита» в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

«Зенит» победил в матче с «Ростовом» и выиграл РПЛ в шестой раз подряд

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Футболисты из Северной столицы обыграли «Ростов» и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

В честь победы «Зенита» в российском чемпионате по футболу на стрелке Васильевского острова в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что огонь на колоннах зажигают только по особым случаям и большим праздникам. К числу таковых власти города отнесли и чемпионство «Зенита». Команду поздравил с победой лично губернатор города Александр Беглов.

«В честь победы распорядился зажечь факелы Ростральных колонн», — написал он в своем Telegram-канале.

В матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Всего же на счету сине-бело-голубых теперь десять побед в чемпионате России и одна в чемпионате СССР. Победа «Зенита» именно 25 мая стала знаковой вдвойне — в этот день команде из Петербурга исполнилось 99 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров стал новым президентом грозненского футбольного клуба «Ахмат».

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