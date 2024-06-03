Победный хет-трик: «Зенит» завоевал Кубок России

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«Зенит» завоевал Кубок России

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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На радостях герой матча разбил голову.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в пятый раз в своей истории завоевал Кубок России. В третий — оформил золотой дубль. И впервые — требл, то есть за один сезон собрал победу в Чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

При этом в «Лужниках» петербуржцев ждала совсем не легкая прогулка. Футболисты калининградской «Балтики» открыли счет еще в первом тайме.

Сравнять счет Зенит смог лишь в концовке встречи, а победный мяч забили и вовсе на последних секундах. После вручения кубка тренера носили на руках. А в раздевалке творилось безумие!

Ну а главным героем матча стал казахстанский защитник Зенита — Нуралы Алип. Именно его гол стал победным. После матча он так отчаянно праздновал, что разбил себе голову кубком.

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