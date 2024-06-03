Свадьба или провокация? Ида Галич раскрыла подробности личной жизни

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 49 0

Ида Галич опровергла слухи о своей тайной свадьбе в Турции

Свадьба или провокация? Ида Галич раскрыла подробности личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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До этого поклонники заметили подозрительные фотографии во время ее путешествия к побережью Турции.

Певица и видеоблогер Ида Галич в ответ на подозрения в проведении тайной свадьбы — решила отшутиться, в своем Telegram-канале звезда кратко высказалась о своем отношении к слухам.

«Что тут скажешь?! Я провокатор! Надела белый костюм, ишь ты! Сильно смеюсь, умиляюсь», — призналась блогер.

Стоит упомянуть, что до этого Галич решила отправиться в путешествие в Турцию вместе со своим любимым человеком. Во время прогулки по побережью были сделаны снимки журналистки в белом наряде. В итоге поклонники предположили, что это уже явно тайное свадебное путешествие, которое она скрывала.

До этого Ида Галич все же призналась, что у нее сейчас роман с молодым 33-летним предпринимателем, добавив, что он — брюнет. Остальные детали она решила оставить в тайне, дополнив образ своего возлюбленного лишь фактом, что это симпатичный мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о необычной истории успеха Иды Галич, где было место множеству романов.

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