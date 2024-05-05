Из простушки в звезду: что пережила Ида Галич на пути к популярности

Сейчас блогер является одной из самых известных среди представителей шой-бизнеса. Как ей удалось завоевать любовь у огромной аудитории всего за несколько лет?

Один из самых популярных блогеров страны Ида Галич недавно отметила свое 34-летие. Звезда известна своими яркими и смелыми шоу на YouTube, в которых она задает вопросы школьникам и знаменитостям. Она также успела попробовать себя в качестве актрисы, телеведущей, журналиста, сценариста и предпринимателя.

Сейчас знаменитость имеет возможность путешествовать в разные точки мира и останавливаться в отелях премиум-класса. Однако не так давно она была малоизвестной участницей КВН. Как ей удалось обрести популярность и завоевать любовь зрителей всего за несколько лет?

История взлета

Фото: www.globallookpress.com / Ida Galich

Ида Галич родилась в Германии 3 мая 1990 года. Ее мать Зарина всю жизнь работала медсестрой, а отец Василий — военнослужащим. Родители Иды встретились в Грузии, их роман развивался стремительно, и уже через неделю молодые сыграли свадьбу. Семья часто меняла место жительства, переезжая из одного города в другой. Некоторое время они прожили во Владикавказе, а в 12 лет переехали в Москву, сообщает 78.ru.

С малых лет Галич мечтала стать артисткой, хотела поступать в актерское училище, однако родители не поддерживали ее выбор. После долгих размышлений Ида поступила в торгово-экономический университет и уже смирилась с тем, что актерская карьера ей не светит. Однако на сцену она все-таки пробралась, так как стала выступать в студенческой команде КВН под названием «Осенний поцелуй».

Знаменитость так и не защитила диплом, но какое-то время проработала в стенах родного университета. Она посвятила себя творчеству — писала сценарии и проводила культурно-массовые мероприятия, а также продолжала выступать за свою команду. В дальнейшем коллектив сменил название на «Москва не сразу строилась», и даже взял «бронзу» в финале Премьер-лиги КВН.

Спустя шесть лет юмористка решила попытать свою судьбу в юмористическом конкурсе на одном из федеральных каналов в паре с Антоном Каравайцевым. Однако дуэт не добился успешных результатов в юмористической битве.

Эпоха вайнов

Фото: www.globallookpress.com / Ida Galich

Именно в это время Ида Галич активно занялась развитием своих социальных сетей. Она снимала короткие ролики — вайны о взаимоотношениях мужчин и женщин, которые сначала не вызвали большого отклика у зрителей. Но все изменилось после знакомства с Настей Ивлеевой. Совместные видео девушек принесли им большую популярность. Они транслировали в социальных сетях свою крепкую дружбу и совместное времяпрепровождение.

Однако в один момент их союз дал трещину. Знаменитости вдруг перестали общаться, отписались друг от друга в социальных сетях и не появлялись вместе на публике. Поклонники спорили, что же стало причиной ссоры блогеров.

Спустя некоторое время экс-подруги встретились на шоу Иды Галич и решили расставить все точки над «i». В этот период Галич уже успела родить сына и развестись с мужем Аланом Басиевым. Ивлеева призналась, что их общение прекратилось из-за перемен в жизни подруги. Если точнее, то Настя не смогла принять «мамский» этап жизни Иды Галич.

Ида, в свою очередь, призналась, что очень нуждалась в поддержке подруги, но Анастасия демонстративно отвернулась от нее во время беременности. На этом вражда между блогерами не закончилась. Спустя два года Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а Ида бывшую подругу — в воровстве и желании снова «похайпить».

На данный момент звезды не упускают возможность подколоть друг друга в различных шоу. Несмотря на это, Ида была в числе приглашенных на вечеринку Ивлеевой, но решила не идти на мероприятие.

Талантливый человек — талантлив во всем

После стремительного взлета благодаря вайнам Ида Галич пробовала разные форматы и развивала свой YouTube-канал. Одним из успешных проектов стало шоу, в котором звездные гости отвечают на вопросы школьной программы совместно с учениками. Спустя время знаменитость запустила еще один проект, где известные личности отвечают на вопросы прохожих.

Далее Галич запустила социальный проект «Я выжила», в котором гости рассказывали о тяжелых периодах, разделивших их жизнь на «до» и «после». Одной из первых героинь программы стала девушка Марина, потерявшая ребенка.

К 2024 году YouTube-канал звезды набрал около двух миллионов подписчиков и 358 миллионов просмотров.

Звезда успела реализовать себя не только в интернет пространстве. Она работала ведущей в различных телевизионных шоу, попробовала себя в качестве певицы и даже выпустила треки «Дима», «Вызывай милицию», «Ты попал», «Найти тебя».

Галич также выступила автором идеи сериала «Капельник». События для сценария она взяла из собственной жизни. Сериал получил противоречивые отзывы. Одни зрители отмечали, что он поучителен для молодежи, а другие жаловались на пропаганду запрещенных веществ.

Свой талант Ида решила проявить и в сфере бизнеса. Звезда открыла собственный сервис по доставке роллов и суши. Раскручивать продукцию помогали известные друзья Галич.

Ресторанный бизнес блогера приносит ей миллионные прибыли. Об этом свидетельствуют данные Системы профессионального анализа рынков и компаний. В 2022 году заведения японской кухни обеспечили Галич доход около шести миллионов рублей.

Личная жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В 2018 году знаменитость вышла замуж за бизнесмена Алана Басиева, а в 2020 у пары родился сын Леон. Однако семейное счастье было недолгим; в середине апреля 2021 года брак распался. Появились слухи, что супруги расстались из-за финансовых проблем, но блогер опровергла эту информацию и не стала разглашать настоящие причины.

Следующим избранником звезды стал блогер Стас Круглицкий, более известный как «Стас просто класс». Пару нередко замечали в московских ресторанах и на различных курортах. Возлюбленные не хотели афишировать их отношения, поэтому долгое время не подтверждали роман. Однако спустя время Галич заявила, что ее сердце вновь свободно.

На данный момент знаменитость уже полгода встречается с таинственным бойфрендом. Звезда в своих социальных сетях публиковала несколько коротких видео, на которых гладила длинные локоны возлюбленного, однако лица не показывала.

По признанию Галич, встреча с нынешним избранником была случайной. Они оказались в одном кафе, и подруги блогера пригласили мужчину за их столик выпить «по 50 граммов», затем между двумя одинокими людьми пробежала искра, и расставаться они уже не захотели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иде Галич потребовалась помощь медиков в день рождения.