Из числа выживших: кто может стать новым президентом Мексики

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Клаудия Шейнбаум может стать новым президентом Мексики

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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И почему текущие выборы уже названы одними из самых кровавых в истории страны?

Впервые в истории Мексики пост президента может занять женщина. Согласно предварительному подсчету, кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум набирает около 59% голосов, значительно опережая свою соперницу из оппозиции.

Причем, женщины — одни из немногих политиков, которым удалось пережить эти всеобщие выборы в Мексике. Помимо главы страны, избирали также членов парламента и чиновников в органы местного самоуправления. И этот процесс уже назвали самым кровавым в истории: во время выборов один за другим погибли около 40 кандидатов. За расправу над политиками ответственны преступные группировки, которые пытаются захватить власть в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что предыдущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор советовал молодежи страны читать произведения русских классиков.

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