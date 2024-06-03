Из числа выживших: кто может стать новым президентом Мексики

И почему текущие выборы уже названы одними из самых кровавых в истории страны?

Впервые в истории Мексики пост президента может занять женщина. Согласно предварительному подсчету, кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум набирает около 59% голосов, значительно опережая свою соперницу из оппозиции.

Причем, женщины — одни из немногих политиков, которым удалось пережить эти всеобщие выборы в Мексике. Помимо главы страны, избирали также членов парламента и чиновников в органы местного самоуправления. И этот процесс уже назвали самым кровавым в истории: во время выборов один за другим погибли около 40 кандидатов. За расправу над политиками ответственны преступные группировки, которые пытаются захватить власть в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что предыдущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор советовал молодежи страны читать произведения русских классиков.