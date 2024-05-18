«Ничто не сравнится»: президент Мексики призвал читать Достоевского и Толстого

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Президент Мексики Обрадор посоветовал молодежи читать Достоевского и Толстого

«Ничто не сравнится»: президент Мексики призвал читать Достоевского и Толстого

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Политик порекомендовал молодому поколению сограждан отвлечься от TikTok и приобщиться к чтению хороших книг.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор посоветовал молодежи читать произведения Льва Толстого, Федора Достоевского и Николая Гоголя. Имена классики русской литературы оказались в списке рекомендованных к прочтению писателей, который мексиканский лидер опубликовал в соцсети Х.

«Для молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги», — отметил Обрадор.

Политик порекомендовал ознакомиться с повестью Гоголя «Тарас Бульба», романом Достоевского «Преступление и наказание» и несколькими произведениями Толстого: «Война и мир», «Церковь и государство» и «Царство Божие внутри вас».

Также в списке Обрадора оказалась работа Владимира Ленина (Ульянова) «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции». В ней вождь Октябрьской революции 1917 года излагает идеи марксизма, крупным теоретиком которого он был.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из европейских библиотек за последние два года исчезли более 170 редких книг русских писателей XIX века общей стоимостью более 2,5 миллиона долларов. В числе похищенных — произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Ивана Крылова.

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