Сочи, Крым, Анапа: сколько стоит отдых на российских курортах

И какие места пользуются наибольшей популярностью у жителей РФ?

Сколько стоит отдохнуть этим летом в России, рассказали в Ассоциации туроператоров. За год туры прибавили в цене от 5% до 20%.

Среди самых популярных и дорогих направлений пока — Сочи и Крым. За поездку на двоих на девять ночей придется отдать в среднем от 75 до 105 тысяч рублей. И это без билетов. Перелет из Москвы в Сочи, например, — это еще в районе 50 тысяч рублей.

Чуть дешевле обойдется отдых в Анапе, там цены начинаются от 73 тысяч рублей. Погреться у моря в Геленджике стоит в среднем от 69 до 109 тысяч.

А самый бюджетный вариант — Санкт-Петербург. Средняя стоимость тура в северную столицу составляет 33-35 тысяч рублей. На «Сапсане» можно добраться за 15 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить самый дешевый перелет из Москвы.

Кстати, с покупкой туров лучше поторопиться — больше половины уже распродано. На июнь мест почти не осталось.

Но, по данным ВЦИОМ, чуть больше половины россиян планируют провести отпуск дома, треть — отдохнет на даче.