Самый пик: когда снизится активность клещей в лесах России

Какие факторы влияют на активность членистоногих?

Еще в апреле клещи стали активно мешать россиянам наслаждаться природой, а сейчас наступил самый пик активности членистоногих. Когда в лесах и парках станет безопаснее, в беседе с aif.ru рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

Специалист отметила, что опасные паразиты пробуждаются при температуре от +1 до +3 градусов.

Период максимальной активности клещей связан с высокой влажностью — от 55% до 80%. Вторая часть идеальных условий для опасных членистоногих — это температура от +16 до +26 градусов. Врач предупреждает: пик «клещевого сезона» приходится на май–июнь, постепенно снижаясь к октябрю.

«Завершение сезона приходится на третью декаду октября, но в некоторых зонах это может происходить и в начале ноября», — объясняет врач-эпидемиолог.

При укусе клеща Тихонова рекомендует немедленно обращаться к врачу, чтобы обезопасить себя от возможной инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, кого чаще всего кусают клещи — все дело в группе крови у человека. Причем не стоит забывать, что эти незаметные паразиты могут быть сильно опасны и для домашних животных — кошки не исключение. Укус может доставить хозяевам массу проблем, поэтому не редко своим маленьким друзьям стоит оказать первую помощь.