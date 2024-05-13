Группа крови на рукаве: ученые выяснили, кого чаще кусают клещи

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 48 0

ААЕМ: клещи чаще кусают людей со второй группой крови

Группа крови на рукаве: ученые выяснили, кого чаще кусают клещи

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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К сожалению, стопроцентных гарантий никто дать не может.

Клещи — одна из главных опасностей, которая подстерегает всех любителей весеннего и летнего отдыха на природе. Эти членистоногие паразиты не только крайне незаметны, но также и чрезвычайно опасны — клещи могут переносить возбудители энцефалита, тифа, лихорадки и многих других инфекций, сообщает медицинский портал ААЕМ.

Однако, не все люди в равной мере интересны этим ползучим разносчикам заразы. Европейские ученые из университета Масарика провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что наиболее привлекательными для клещей являются люди со второй группой крови. А вот обладателей третьей группы эти паукообразные могут и вовсе проигнорировать.

Как сообщается в опубликованных материалах исследования, после более чем ста тестов, ученые обнаружили, что между бумажками с каплями крови разных групп, клещи отдают предпочтение именно второй.

Однако специалисты предупреждают, что на сто процентов верить результатам исследований не стоит, так как они не дают никаких точных гарантий. Так что в любом случае, при выходе на природу необходимо помнить о защите и правилах безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если кошку укусил клещ.

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