В Севастополе вскрыта готовившая теракты против военных РФ группа агентов Украины

В отношении фигурантов возбуждены дела по статьям «Теракт» и «Госизмена».

Российские силовики в Севастополе вскрыли агентурную группу спецслужб Украины, занимавшуюся подготовкой терактов против военных Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ», — указывается в сообщении.

В планы группы входило совершение диверсий на объектах транспортной, военной и энергетической инфраструктур региона. Правоохранители задержали пятерых агентов, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Незалежной в Запорожской области.

В ходе обысков у них обнаружили три готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества, 600 граммов тротила, электродетонаторы, а также радиоуправляемые механизмы и три тайника со средствами поражения.

Отмечается, что украинская сторона была уверена в безопасности своих агентов, однако ФСБ России полностью контролировала их деятельность, благодаря чему удалось предотвратить совершение терактов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена».

Как уточнили в ФСБ, один из задержанных с позывным «Ментор» был завербован в апреле 2022 года ГУР Украины через переписку в мессенджере. Сначала он сливал иностранной спецслужбе данные из Севастополя и предлагал объекты для совершения теракта. Потом куратор сказал ему извлечь из тайника взрывчатку и совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача.

Другой фигурант, экс-боевик армии Украины должен был по заданию СБУ устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Мужчина собирал данные о местах проживания российских военных, об их автомобилях и устанавливал маршруты передвижения.

Затем экс-боевик получил посылку с двумя СВУ на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 килограмма. Мужчину продиктовали заложить взрывчатку под авто офицера и дистанционно совершить подрыв.

Признательные показания задержанные агенты Украины дали. Прежде они также были осуждены по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровске задержали мужчину за сотрудничество с разведкой Украины.

Фигурант выступает против проведения СВО, теперь он заключен под стражу.