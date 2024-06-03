В Хабаровске задержали мужчину за сотрудничество с разведкой Украины

|
Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

ФСБ задержала жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Хабаровскому краю; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Фигурант выступает против проведения СВО, теперь он заключен под стражу.

Российские силовики задержали в Хабаровске местного жителя за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что силовики установили — 35-летний жителя Хабаровска выступает против проведения спецоперации и решил перейти на сторону противника.

«Инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Злоумышленник заключен под стражу, тем временем расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму. На фоне неудач на поле боя киевский режим собирался нанести удары по полуострову.

Тема:
Спецоперация
3 июн
Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены на харьковское направление
3 июн
Гаубицы «Мста-Б» разгромили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 июн
«Тюльпаны» накрывают плотным огнем позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 июн
Усиливают позиции: как российские силы вытесняют ВСУ из Урожайного
2 июн
«Никакого превосходства нет»: военный эксперт оценил положение ВСУ под Харьковом
2 июн
«Притворился мертвым»: российский боец перехитрил рой дронов ВСУ
2 июн
Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»
2 июн
На Украине сообщили об экстренных отключениях электричества
2 июн
Президент Республики Сербской заявил о препятствовании БиГ поставкам оружия Украине
2 июн
Собиравший деньги для ВСУ экс-студент МГУ Гулько не планирует ехать на Украину
+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
90.19
0.40 97.79
0.66
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

14:38
«Легче сказать, чем сделать»: президент Филиппин поставил Зеленского на место
14:22
Кандидат от Morenа Клаудия Шейнбаум заявила о победе на выборах лидера Мексики
14:08
На грани банкротства: что происходит с Бритни Спирс без опеки отца
13:54
«Нацистские подходы»: в МИД РФ оценили соблюдение прав человека на Украине
13:40
«Это не сказка»: Боярский раскрыл правду о романе Заворотнюк и Жигунова
13:26
В Хабаровске задержали мужчину за сотрудничество с разведкой Украины

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
«Время оголяться»: стилисты рассказали о главных трендах наступившего лета
«Сердце его так растревожилось»: Пригожин о треке Фадеева про убитую Салтанат
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео