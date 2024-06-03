Почетная императрица Японии Митико заразилась коронавирусом

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Kyodo: у почетной императрицы Японии Митико обнаружили коронавирус

Почетная императрица Японии Митико заразилась коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как протекает у нее болезнь?

Почетная императрица Японии Митико заразилась коронавирусом. Об этом сообщает издание Kyodo со ссылкой на Агентство императорского двора.

Отмечается, что у 89-летней Митико только легкие симптомы инфекции — дискомфорт в горле и кашель. Сейчас она пребывает в Императорском дворце.

Бывший император страны восходящего солнца тоже сдал анализы на коронавирус, но у 90-летнего Акихито тест оказался отрицательным.

В январе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал людей вернуться к медицинским маскам и вакцинации от коронавируса. Все дело в стремительном росте числа заболевших по всему миру. В ВОЗ также напомнили, что в период с ноября по декабрь 2023 года число инфицированных выросло на 53%, если сравнивать с аналогичным периодом за 2022-й.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за отмены антиковидных ограничений в Японии фиксируют множество случаев заражения редкой и опасной бактериальной инфекцией — она вызывает некроз тканей.

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

22:30
В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков
22:24
«Вали, Слип и Роза»: Джиган и Самойлова «высидели» птенцов
22:15
Над Белгородской областью уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха»
22:02
В Госдуму внесли бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс
21:53
Французский наемник предстанет перед судом за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
21:43
Ключевые факторы: почему Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Мова не в моде: почему украинские блогеры массово переходят на русский язык
«Очень много»: переживающая развод Нюша рассказала о чем мечтает
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео