«Выбрасывается в кровь»: чем опасна для человека «плотоядная болезнь» из Японии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 16 0

Врач Коновалов: стрептококки способны вызвать скарлатину и гнойный тонзиллит

«Выбрасывается в кровь»: чем опасна для человека «плотоядная болезнь» из Японии

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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В стране восходящего солнца с начала года зарегистрировано около 800 случай смертельного заболевания.

В Японии фиксируют рекордные темпы заражения редкой и опасной бактериальной инфекцией, которая вызывает отказ органов и некроз тканей. Причем она может вызвать и ряд других заболеваний, о чем в беседе с Lenta.ru рассказал врач, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Речь идет об инфекции, которая вызывается стрептококками группы А. Бактерии хорошо известны врачам и их давно и эффективно лечат. Однако по сравнению с прошлым годом в Японии почти в три раза выросло число новых случаев стрептококкового токсического шока. По мнению специалиста, причиной тому может быть отмена антиковидных ограничений.

Инфекция передается как при длительном тесном контакте, так и через кровь. Коновалов отмечает, что стрептококки, попадая внутрь организма, могут вызвать и ряд других тяжелых заболеваний: скарлатину, гнойный тонзиллит, рожистое воспаление кожи, гнойный целлюлит. По его словам, самым опасным осложнением является синдром стрептококкового токсического шока.

«В кровь выбрасывается очень большое количество веществ, вызывающих системное воспаление», — говорит врач.

Для организма это — двойной удар, так как на него одновременно воздействуют токсины патогенных бактерий и неадекватная работа иммунной системы. Коновалов проводит параллель с коронавирусом и присущим ему цитокиновым штормом, подчеркнув схожесть процессов.

Ранее 5-tv.ru писал, что используют для лечения гемолитического стрептококка группы А.

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