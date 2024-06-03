Белоусов впервые участвовал в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Министр не был произведен в генералы и сохраняет гражданский чин действительного государственного советника 1-го класса.

Белоусов впервые участвовал в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Министр обороны Андрей Белоусов впервые принял участие в совещании Совета Безопасности. Ранее его фамилии не было в списке участников таких мероприятий.

На заседании, проходившем в формате видеоконференции, Белоусов появился на фоне флагов России и Минобороны в военной форме с серебряным шитьем на погонах.

Глава военного ведомства не был произведен в генералы и сохраняет гражданский чин действительного государственного советника 1-го класса, соответствующий воинскому званию генерала армии.

Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ связано с растущими расходами на военную составляющую. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время представления нового министра командующим войсками военных округов.

По мнению политических экспертов, от Белоусова ждут повышения эффективности военного ведомства и развития военно-технической сферы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о приоритетных задачах Минобороны России, которые озвучил новый глава ведомства Андрей Белоусов.

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

20:44
Президент Болгарии заявил о нарушении НАТО красных линий по Украине
20:32
Умерла сестра актрисы из сериала «Не родись красивой» Ломоносовой
20:22
Собянин рассказал об итогах чемпионата «Абилимпикс»
20:17
Белоусов впервые участвовал в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны
20:14
Сочи, Крым, Анапа: сколько стоит отдых на российских курортах
20:06
Самый пик: когда снизится активность клещей в лесах России

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
«Очень много»: переживающая развод Нюша рассказала о чем мечтает
«Время оголяться»: стилисты рассказали о главных трендах наступившего лета
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео