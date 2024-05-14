Белоусов назвал приоритетные задачи для Минобороны России

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Белоусов заявил о проблемах с обеспечением ВС России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Кандидат на пост министра обороны призвал упреждать противника в зоне СВО.

Кандидат на пост глава Минобороны России Андрей Белоусов уже начал знакомиться с делами в ведомстве, там все вопросы первоочередные. Среди них — обеспечение вооружением группировок войск РФ в зоне спецоперации. Об этом Белоусов заявил в ходе консультаций в Совете Федерации.

«Идет специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее», — сказал он.

Белоусов также назвал важной задачей комплектование армии России и набор контрактников, данный вопрос носит системный характер. При этом, подчеркнул политик, речь идет именно о плановых мерах, но никак не о мобилизации и «каких-то чрезвычайных мерах».

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Кроме того, в зоне спецоперации противник быстро учится, а связанная с применением новых технологий ситуация меняется ежедневно.

«Нам нужно не просто учиться следовать, нужно упреждать противника… нужно обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые методы ведения боевых действий», — заявил Белоусов.

На днях президент России Владимир Путин предложил кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-пермьера РФ Андрея Белоусова на пост главы Минобороны страны. В сферу его полномочий в том числе входило курирование разработки основных направлений социально-экономического развития страны, реализация нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. Биографию Белоусова можно прочитать в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве испугались Андрея Белоусова на посту министра обороны России. В частности, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал его опытным управленцем со связями в разведке.

Тема:
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