Собянин: в Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей

Ежедневно столичными трамвайными маршрутами пользуется свыше 700 тысяч пассажиров, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, к своему 125-летнему юбилею, который будет отмечаться в этом году, столичный трамвай подходит обновленным: на сегодня в городе практически завершена длительная программа обновления подвижного состава, более 95% трамвайного парка Москвы составляют современные низкопольные вагоны. Кроме того, в столице идет программа реконструкции трамвайных путей с созданием безопасных остановлчных платформ, приподнятым над уровнем проезжей части.

«Прокладывать новые линии в плотно застроенной Москве совсем непросто. Тем не менее за последние годы мы смогли вернуть трамвай к Белорусскому и Павелецкому вокзалам, а сейчас приступили к строительству сразу двух новых участков путей», — написал Сергей Собянин.

Как сообщил Собянин, первая из строящихся трамвайных линий пройдет по улице Сергия Радонежского от станции метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади. Она позволит пассажирам более коротким и быстрым путем добираться до Курского вокзала. Вторая линия протянется по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистых прудов. Таким образом, для москвичей и гостей столицы сократится путь между площадью трех вокзалов, Сокольниками и Павелецким вокзалами.