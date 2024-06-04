«Деревенский вайб»: Бородина показала, как доит корову

Руки звезды украшали дорогущие браслеты от знаменитого бренда.

Телеведущая Ксения Бородина решила отправиться в деревню, где она показала, что чувствует себя комфортно не только перед камерой, но и рядом с коровой. Звезда опубликовала в своем личном блоге видео, на котором она доит животное.

«Деревенский вайб — он такой. Захочешь молочка — ведро в руки и пошла», — написала Бородина.

Перед тем, как показать свои умения, телеведущая посетила мастер-класс от профессиональной доярки.

К слову, подписчики заметили, что на руках звезды красовались дорогущие браслеты. Пожалуй, она стала первым человеком, который доил корову в аксессуарах от престижного бренда.

Такое видео очень удивило фанатов Бородиной. Они написали, что находятся под впечатлениями от нового увлечения звезды.

«Неужели это возможно было увидеть. Ну, Ксения, вы удивили, а от видео веет теплом и детством»;

«У вас здорово получаетесь. Русская женщина нигде не пропадет»;

«Вот это контент для народа. Браво!» — написали поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву.