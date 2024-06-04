«Деревенский вайб»: Бородина показала, как доит корову

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 9 0

Бородина опубликовала видео, на котором доит корову

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Руки звезды украшали дорогущие браслеты от знаменитого бренда.

Телеведущая Ксения Бородина решила отправиться в деревню, где она показала, что чувствует себя комфортно не только перед камерой, но и рядом с коровой. Звезда опубликовала в своем личном блоге видео, на котором она доит животное.

«Деревенский вайб — он такой. Захочешь молочка — ведро в руки и пошла», — написала Бородина.

Перед тем, как показать свои умения, телеведущая посетила мастер-класс от профессиональной доярки.

К слову, подписчики заметили, что на руках звезды красовались дорогущие браслеты. Пожалуй, она стала первым человеком, который доил корову в аксессуарах от престижного бренда.

Такое видео очень удивило фанатов Бородиной. Они написали, что находятся под впечатлениями от нового увлечения звезды.

«Неужели это возможно было увидеть. Ну, Ксения, вы удивили, а от видео веет теплом и детством»;

«У вас здорово получаетесь. Русская женщина нигде не пропадет»;

«Вот это контент для народа. Браво!» — написали поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву.

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

0:14
«Деревенский вайб»: Бородина показала, как доит корову
23:53
Экс-разведчику США Скотту Риттеру не дали вылететь в Россию
23:41
«Во мне бьется два сердечка»: пережившая выкидыш блогер Акилова снова беременна
23:28
«Свои дела»: какая еще страна может отказаться от саммита в Швейцарии по Украине
23:18
Джордж Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России
23:06
Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Мова не в моде: почему украинские блогеры массово переходят на русский язык
«Очень много»: переживающая развод Нюша рассказала о чем мечтает
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео