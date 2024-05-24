Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Телеведущая Бородина отправляется в командировку на месяц без дочерей

Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда «Дома-2» едва успела разобрать вещи после длительного путешествия — и уже засобиралась в новое.

Телеведущая Ксения Бородина сообщила о решении на целый месяц покинуть семью. В личном блоге она рассказала, что отправляется в долгую рабочую поездку.

Звезда призналась, что заранее начала скучать по дочерям, Теоне и Марии. Стоит отметить, что в последнее время Бородина путешествует буквально нон-стоп.

Только недавно она вернулась в Москву, исколесив полмира. Знаменитость с наследницами побывала в США, где живут родственники ее экс-супруга Курбана Омарова, отца Теоны.

В Штатах обосновался родной брат бизнесмена с женой и детьми. Теона познакомилась с двоюродными сестрами и тетей.

Судя по всему, встреча с родней бывшего была теплой и душевной. С учетом натянутых отношений Бородиной и Омарова после скандального развода сей факт оказался удивительным для поклонников.

После США телеведущая увезла детей в Дубай и только потом вернулась в Москву. Разбирая вещи после долгого пути, она уже планирует новые приключения.

Сначала будет небольшой отпуск в дружеской компании, а потом длительное путешествие уже по работе. Что это за проект, Бородина пока не рассказала.

«Лежу и любуюсь видами, потому что завтра я уеду с друзьями на четыре дня в интересную поездку, вернусь и улечу в командировку больше чем на месяц. Уже очень грущу, что буду без детей и любимого… Дома», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина отчитала младшую дочь за пользование телефоном.

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