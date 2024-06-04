Соцсеть X официально разрешила контент для взрослых

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 29 0

О чем именно идет речь?

Соцсеть X официально разрешила контент для взрослых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Социальная сеть X (прежнее название Twitter) обновила правила размещения контента для взрослых. Теперь ее пользователи могут «делиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых».

Уточняется, что такие посты будут иметь определенные метки, а сами изображения размазаны до повторного нажатия на них, чтобы нечаянно не шокировать человека, который не желал их видеть.

В пресс-службе социальной сети также указали, что имеются ограничения для людей младше 18 лет и тех, у кого вообще не указан возраст. Они ни при каких обстоятельствах не смогут увидеть подобные изображения.

Отмечается, что при отсутствии соответствующих меток, предупреждающих о характере контента, пользователи смогут подать жалобу и автора заблокируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Уфы пожаловались Мизулиной на откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей.

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