«Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

Мизулина осудила откровенный наряд Бузовой на выступление в День защиты детей

«Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Местные зрители возмущены выступлением певицы в День защиты детей.

Образ Ольги Бузовой во время ее выступления в Уфе — это провокация в публичном поле. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — высказалась Мизулина.

Таким образом она отреагировала на многочисленные заявления местных жителей, возмущенных нарядом исполнительницы, который та выбрала для концерта в День защиты детей.

«Я не хочу, чтобы такое показывали детям. Разберитесь с этим»;

«И все это в День детей и перед детьми. Как Вы на это смотрите?»;

«Думал, что после голой вечеринки такое не повторится», — написали возмущенные жители Уфы Мизулиной.

По словам общественного деятеля, разницы между скандальной «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой и выступлением Ольги Бузовой, нет.

На концерт, для которого певица выбрала неуместно откровенный наряд, пришло множество подростков и детей. Такой образ оценили крайне негативно и призвали Бузову вспомнить про свой возраст, а также про годы тех, для кого она пела. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей.

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