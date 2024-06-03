«Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой
Мизулина осудила откровенный наряд Бузовой на выступление в День защиты детей
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Местные зрители возмущены выступлением певицы в День защиты детей.
Образ Ольги Бузовой во время ее выступления в Уфе — это провокация в публичном поле. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — высказалась Мизулина.
Таким образом она отреагировала на многочисленные заявления местных жителей, возмущенных нарядом исполнительницы, который та выбрала для концерта в День защиты детей.
«Я не хочу, чтобы такое показывали детям. Разберитесь с этим»;
«И все это в День детей и перед детьми. Как Вы на это смотрите?»;
«Думал, что после голой вечеринки такое не повторится», — написали возмущенные жители Уфы Мизулиной.
По словам общественного деятеля, разницы между скандальной «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой и выступлением Ольги Бузовой, нет.
На концерт, для которого певица выбрала неуместно откровенный наряд, пришло множество подростков и детей. Такой образ оценили крайне негативно и призвали Бузову вспомнить про свой возраст, а также про годы тех, для кого она пела.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей.
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