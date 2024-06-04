Баттл доярок: Самойлова утерла нос Бородиной

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Самойлова вслед за Бородиной занялась доением козы

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* /Instagram* / samoylovaoxana, borodylia; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Модель предпочла добыть молоко у козы, а телеведущая — у коровы.

Видимо, у звезд отечественного шоу-бизнеса начал зарождаться новый тренд. Вслед за телеведущей Ксенией Бородиной модель Оксана Самойлова тоже решила заняться доением животных. Только вот жена рэпера Джигана предпочла козу, а не корову. Видео с добычей молока знаменитость опубликовала в личном блоге.

Модель вместе с детьми приехала на ферму, где им устроили небольшую экскурсию и разрешили подоить животных. На видео Самойлова подчеркнула, что у нее неплохо получается это делать, даже с закрытыми глазами.

«Я умею доить коз! И дети тоже», — написала Самойлова.

Ее мама, комментируя происходящее, отметила, что ей казалось, что она родила принцессу, а в итоге модель прекрасно себя чувствует в роли доярки.

До этого подобное видео публиковала Ксения Бородина. Только она доила корову, а не козу. Телеведущая тоже чувствовала себя комфортно в этой роли. Она совсем не брезговала и даже не сняла свои дорогущие браслеты от престижного бренда.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Бородина доит корову.

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Василисков день: что можно и нельзя делать 4 июня
6:46
Похоронила троих сыновей: Елена Проклова рассказала правду о смерти своих детей
6:34
В Кузбассе пропала десятилетняя девочка
6:24
«В минимальных дозах»: каким Игорь Жижикин был подростком
6:12
Баттл доярок: Самойлова утерла нос Бородиной
6:00
Российские Су-25 уничтожают замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Больная раком Кейт Миддлтон передала фокуснику странную записку: «Помогите»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео