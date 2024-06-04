Шестое массовое вымирание: неужели оно началось на Земле уже?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Биолог Храмов усомнился, что насекомые вымрут после шестого великого вымирания

Шестое массовое вымирание: неужели оно началось на Земле уже?

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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В прошлый раз катастрофа привела к исчезновению динозавров. Кого не станет теперь?

Динозавры исчезли во время пятого великого вымирания. Сейчас же, по утверждению многих ученых, началось шестое. Теперь под угрозой насекомые. Они могут исчезнуть к концу XXI века, а вместе с ними и люди. Действительно ли нас ждет такое будущее? На этот вопрос ответило издание KP.RU.

Большинство исследований говорят о том, что насекомых действительно становится меньше. Главная причина — глобальное потепление. Однако биолог Александр Храмов в этом сомневается. Он считает, что необходимо провести долгосрочные исследования, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле.

При этом биолог признает, что проблема есть и она скорее всего в химических веществах, которыми обрабатывают поля. Именно про них пишут в серьезных исследованиях. Также проблема может быть еще в распашке.

Ученый подчеркнул, изменения климата вряд ли погубят насекомых. Из-за смещения ареалов обитания южные насекомые действительно оказываются севернее, но за всю историю Земли такое происходило множество раз.

«Человечество вымрет, а насекомые выживут. Мем, что тараканы переживут ядерную войну, может, не такой уж и мем», — подчеркнул Храмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, грозит ли разлом континентальных плит мировой катастрофой.

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