Погибнет все живое: грозит ли разлом континентальных плит мировой катастрофой

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 3 568 0

Геологоразведчик Завацки: движение Индийской плиты естественно для коры Земли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner; 5-tv.ru

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В мировой прессе поползновения Индийской континентальной плиты сравнили с глобальным катаклизмом. К чему приведет ее движение и так ли оно страшно, как говорят?

Индийская континентальная плита начала раскалываться на две части. Специалисты установили, что скорость движения плиты составляет до двух миллиметров в год. Она направляется в сторону Евразийской плиты и рискует спровоцировать нешуточный коллапс.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru геологоразведчик, кандидат технических наук в области геологии Станислав Завацки объяснил, в чем кроется суть явления, стоит ли миру ждать катастрофы и почему происходящее с плитой укладывается в рамки нормы. По словам специалиста, подобное явление ученые уже фиксировали во времена формирования текущего рисунка Земли.

«Индийская континентальная плита хоть и называется так масштабно, но она субплита и считается сликшом маленькой. До недавнего момента она путешествовала со своего нынешнего местанахождения в Мадаскаре вместе с Антарктидой. Если Антарктида пошла на юг, то Индийская плита — на север. Она врезалась в азиатскую континентальную плиту и создала Гималаи, все горы вокруг. Сейчас она уже стала частью Азиатской континентальной плиты, и считается ее дочкой», — объяснил он.

Исторически Индийская континентальная плита уже не единожды претерпевала существенные изменения, которые позже сказались на объеме суши. Перемены сказались на целостности земной тверди и частично привела к вымиранию млекопитающих. Однако прямой взаимосвязи ученые так и не выявили.

«С Индийской плитой все хорошо. Она прошла некоторые изменения с маленькими намеками раскола, когда образовались тектонические разломы на еетерритории, которые вызывали проникновение лавы на земную поверхность. Водникновение гигантских трапов было причиной вымирания, когда 98% всего живого на земле вымерло. Началась новая эра, когда возникли динозавры. Млекопитающие перешли из своего периода потихонечку, по мелочи что-то перешло. Так что мы намного старше, чем динозавры, но мы их пережили, мы очень живучие», — прояснил он.

По словам специалиста, шанс, что Землю накроет глобальный катаклизм, сохраняется и по сей день, но важно учитывать некоторые нюансы.

«Движение континентальных плит на земле — характерная черта геологии земли. У нас до недавнего момента были самые высокие горы — Уральские, где-то 13-14 километров, выше просто не может быть физически. Подножие горы начинает таять, происходит распад горы. Снежный наст растекается как мороженое. К чему это может привести — к схождению и расхождение всех континентов. В такой ситуации меняются климатические условия. Но это не приводит к катастрофическим последствиям, поскольку процесс идет очень медленно. Возникнут новые животные, какие-то животные вымрут.  Если закончится тектоника, вот это плохо, Земля начнет остывать как творение космоса. Начнется выхолаживание Земли, живое начнет вымирать, Солнце нас поглотит», -резюмировал Заварский.

Впрочем, пока что Индийская континентальная плита не представляет для всего живого особой опасности. Обратить внимание ученым стоит на движения другой плиты — Восточно-Африканской.

«То, что Индийская субплита раскалывается — на самом деле, неправда, потому что она досттаочно устойчивая уже много сотен миллионов лет. Нет предпосылок, чтобы она в будущем раскололась, потому что она достаточно устойчивая уже очень много миллионов лет. Например, часть Восточно-Африканской плиты раскалывается действительно, она длинная достаточно и протянутая. Раскалывается немножко и азиатская, начиная от озера Байкал до Пакистана и на север, но это все дело десятков, сотен миллионов, миллиардов лет», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части.

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