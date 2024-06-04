Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 4 июня

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Солнце за последние несколько дней произвело пять вспышек уровня X.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 4 июня

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 4 июня. Причиной стали вспышки на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Всего за последние несколько дней светило произвело пять вспышек уровня X. Ученые объяснили, что центр одного из взрывов находится вблизи от линии Солнце — Земля. Плазменное облако почти точно направилось на нашу планету.

«К орбите Земли солнечное вещество придет, скорее всего, 4 июня, во вторник, с предварительной силой удара G3 (сильная буря)», — написали на сайте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что делать метеочувствительным людям во время магнитной бури. Больше всего при таких всплесках страдают люди с хроническими заболеваниями и пониженным артериальным давлением, а также дети, женщины и пожилые и люди. При магнитных бурях не редки слабость, тошнота, головокружение, головная боль, тревожность и раздражительность.

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