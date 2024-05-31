От тошноты до обморока: что делать метеочувствительным людям во время магнитной бури

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 83 0

Кардиолог Корягина: во время магнитных бурь следует пить больше воды

От тошноты до обморока: что делать метеочувствительным людям во время магнитной бури

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кто именно находится в зоне риска в такие периоды?

В июне на Землю обрушится целая серия мощных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие некоторых групп людей. Кому стоит быть осторожнее и как минимизировать вред, изданию URA.RU рассказала кардиолог Наталья Корягина.

По словам эксперта, больше всего при таких всплесках страдают люди с хроническими заболеваниями и пониженным артериальным давлением, а также дети, женщины и пожилые и люди.

При магнитных бурях не редки слабость, тошнота, головокружение, головная боль, тревожность и раздражительность. А иногда недомогание приводит к потере сознания.

Чтобы обезопасить себя и снять неприятные симптомы, специалист советует в эти периоды больше отдыхать.

«Важен доступ свежего воздуха, также следует пить достаточно воды. Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трех чашек за день», — говорит Корягина.

При повышенном давлении кардиолог рекомендует избегать волнения, хотя бы временно отказаться от кофеина и стараться придерживаться легкого рациона.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как избавиться от головной боли с помощью йоги.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.19
0.40 97.79
0.66
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

1:37
Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
1:35
Движение на Сокольнической линии метро полностью восстановлено после сбоя
1:21
Песков назвал безумцами команду фонда Клуни за слова об аресте журналистов РФ
1:05
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
0:49
«Честно и талантливо»: в Москве наградили победителей Национальной премии интернет-контента
0:32
«Плохая реклама»: Виктория Боня похвасталась покупкой роскошной виллы на Бали

Сейчас читают

Тело 34-летнего актера Липинского найдено в Москве
Смертельный разряд: пожилого мужчину убило молнией в подмосковной Балашихе
«Настя закрылась»: Носков тяжело переживает потерю коллеги Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео