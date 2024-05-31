От тошноты до обморока: что делать метеочувствительным людям во время магнитной бури

Кто именно находится в зоне риска в такие периоды?

В июне на Землю обрушится целая серия мощных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие некоторых групп людей. Кому стоит быть осторожнее и как минимизировать вред, изданию URA.RU рассказала кардиолог Наталья Корягина.

По словам эксперта, больше всего при таких всплесках страдают люди с хроническими заболеваниями и пониженным артериальным давлением, а также дети, женщины и пожилые и люди.

При магнитных бурях не редки слабость, тошнота, головокружение, головная боль, тревожность и раздражительность. А иногда недомогание приводит к потере сознания.

Чтобы обезопасить себя и снять неприятные симптомы, специалист советует в эти периоды больше отдыхать.

«Важен доступ свежего воздуха, также следует пить достаточно воды. Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трех чашек за день», — говорит Корягина.

При повышенном давлении кардиолог рекомендует избегать волнения, хотя бы временно отказаться от кофеина и стараться придерживаться легкого рациона.

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