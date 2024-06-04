«Умеренно безопасно»: в чем вред и польза голубики

Эта ягода содержит не только витамины, но и ферменты, к которым стоит относиться с осторожностью.

Голубика способна понизить давление, а также уровень холестерина в организме. Об этом рассказала нутрициолог Ксения Глинкина (Черная) в беседе с изданием «Страсти».

По словам эксперта, эта ягода богата витаминами, минералами, антиоксидантами и имеет множество положительных эффектов для здоровья. Например, она способна уменьшить риски развития болезней сердца и даже рака.

«Употребление голубики с умеренностью безопасно и даже рекомендуется в рамках здорового питания», — говорит нутрициолог.

При этом голубика может нанести и вред организму человека. Такое происходит, в первую очередь, при аллергии. Еще ягоды голубики способны вызывать пищевое отравление, если были нарушены правила хранения. Также важно правильно мыть ягоды и покупать только надежных местах.

Кроме того, Глинкина напоминает, что в голубике содержится фруктоза, которая не подавляет гормон голода — грелин. Из-за этого ощущение голода остается и провоцирует переедание.

Чтобы не съесть слишком много, эксперт рекомендует употреблять не более 25-30 граммов ягод в сутки, в идеале — в сыром виде или после шоковой заморозки.

«Чтобы не нанести вред, важно соблюдать нормы потребления не более 25-30 грамм в сутки. Это до 300 граммов ягод в день», — говорит специалист.

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