Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

Flightradar: БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США пропал с радаров над Черным морем

Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk

Фото: www.globallookpress.com / US Air Force

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Дрон-разведчик вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии и направлялся к границам России.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По информации портала, дрон с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии и через воздушное пространство Греции и Болгарии направился в сторону акватории Черного моря. После этого на сайте отключили отслеживание беспилотника, и он перестал отображаться на карте.

В последний раз RQ-4B замечали у российских берегов 26 мая. Тогда дрон-разведчик также вылетел с сицилийской базы НАТО Сигонелла, а через некоторое время обнаружился у побережья Краснодарского края недалеко от Сочи.

Дрон Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения в любую погоду и время суток. Он может летать на больших высотах и производить съемку с высоким разрешением практически в режиме онлайн.

В марте прошлого года американский разведывательный беспилотник MQ-9 стал объектом дипломатического скандала между Россией и США. Тогда аппарат с выключенными транспондерами летел в сторону Крыма и нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Вскоре после этого беспилотник, как объяснили в Минобороны РФ, упал в воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Крыма российские средства ПВО уничтожили ракеты ATACMS и украинские дроны.

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