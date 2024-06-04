«Человеку очень сложно»: как проблемы с щитовидной железой влияют на сон

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 482 0

Эндокринолог Фатеева: проблемы с щитовидной железой могут привести к бессоннице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Как эти вещи могут быть взаимосвязаны друг с другом?

Проблемы с щитовидной железой могут стать причиной бессонницы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала врач-эндокринолог, кандидат наук Анастасия Фатеева.

«Бессонница возникает в основном при усиленной функции щитовидной железы, когда гормонов много. Сама щитовидная железа отвечает за обменные процессы, за деятельность нервной системы, поэтому нервная система расторможена. Человеку очень сложно справиться со своими перепадами настроения. И возникает очень плохой сон», — объяснила врач.

Также проблемы с щитовидной железой могут привести к осложнениям в сердечно-сосудистой системе. У больного может повышаться давление и нарушаться ритм мотора нашего организма.

Врач отметила, что нарушение в работе щитовидной железы плохо влияет на обменные процессы. Из-за соответствующих проблем пациент может сильно потерять вес или же набрать его.

Ранее 5-tv.ru сообщил, на какие неочевидные заболевания указывает тошнота.

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